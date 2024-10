United Bank for Africa (spons GDR): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

United Bank for Africa (spons GDR) hat am 21.10.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Bank for Africa (spons GDR) 0,500 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 642,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 422,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at