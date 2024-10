United Bank for Africa (spons GDR) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

United Bank for Africa (spons GDR) stellte am 21.10.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 USD gegenüber 0,500 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 642,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Bank for Africa (spons GDR) 422,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at