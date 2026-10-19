United Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

United Bank hat am 16.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,24 PKR. Im Vorjahresviertel waren 14,12 PKR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 379,56 Milliarden PKR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 311,54 Milliarden PKR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at