United Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

United Bank gab am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 14,97 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,43 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 371,91 Milliarden PKR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 319,13 Milliarden PKR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at