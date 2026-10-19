United Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

United Bank hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,08 Prozent auf 1,37 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at