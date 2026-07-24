United Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

United Bank äußerte sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat United Bank 1,34 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at