United Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

United Bank hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,37 Milliarden USD – ein Plus von 24,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Bank 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at