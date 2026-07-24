United Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

United Bank äußerte sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,93 Prozent auf 1,34 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at