United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
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10.09.2026 23:00:01
United Bankshares Director Sells 3,200 Shares for $148,544
Mark R. Nesselroad, Director at United Bankshares (NASDAQ:UBSI), sold 3,200 shares of common stock on Sept. 1, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($46.42); post-transaction value based on Sept. 1, 2026, market close ($46.50).
United Bankshares is a prominent regional financial holding company headquartered in Charleston, West Virginia, with a market capitalization of $6.4 billion and approximately 2,740 employees. The company has demonstrated strong operational performance with TTM revenue of $1.2 billion and net income of $514.2 million, reflecting a net profit margin of approximately 28.6%. As a diversified regional bank, United Bankshares maintains a competitive position through its integrated community and mortgage banking divisions, serving a broad customer base across multiple markets.
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