United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
|
22.01.2026 13:58:33
United Bankshares Inc. Announces Climb In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - United Bankshares Inc. (UBSI) reported a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $128.82 million, or $0.91 per share. This compares with $94.40 million, or $0.69 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 23.6% to $287.45 million from $232.60 million last year.
United Bankshares Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $128.82 Mln. vs. $94.40 Mln. last year. -EPS: $0.91 vs. $0.69 last year. -Revenue: $287.45 Mln vs. $232.60 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Bankshares Inc.
Analysen zu United Bankshares Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|United Bankshares Inc.
|36,20
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.