23.01.2026 06:31:28
United Bankshares legte Quartalsergebnis vor
United Bankshares hat am 22.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat United Bankshares im vergangenen Quartal 461,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Bankshares 405,1 Millionen USD umsetzen können.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,75 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,82 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,62 Milliarden USD in den Büchern standen.
