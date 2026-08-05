UNITED: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

UNITED hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,78 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -10,220 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,05 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,96 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at