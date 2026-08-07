United Breweries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

United Breweries hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,29 INR, nach 6,95 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat United Breweries im vergangenen Quartal 30,67 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Breweries 28,64 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at