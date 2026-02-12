United Breweries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

United Breweries ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat United Breweries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 3,06 INR. Im letzten Jahr hatte United Breweries einen Gewinn von 1,45 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,73 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Breweries einen Umsatz von 20,00 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at