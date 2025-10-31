United Breweries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

United Breweries äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,76 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,53 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 21,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at