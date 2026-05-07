United Breweries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

United Breweries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,85 INR. Im Vorjahresviertel hatte United Breweries 3,69 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,50 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 3,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,23 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 15,63 INR beziffert, während im Vorjahr 16,71 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat United Breweries im vergangenen Geschäftsjahr 92,40 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Breweries 89,15 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at