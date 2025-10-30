United Cable Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

United Cable Industries hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,03 JOD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 JOD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 26,4 Millionen JOD gegenüber 16,7 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at