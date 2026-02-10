|
10.02.2026 06:31:29
United Cable Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
United Cable Industries lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,02 JOD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 25,2 Millionen JOD gegenüber 20,8 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,100 JOD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 JOD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 92,59 Millionen JOD – ein Plus von 36,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem United Cable Industries 67,61 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.
