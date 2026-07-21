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21.07.2026 06:31:29
United Cable Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
United Cable Industries hat am 20.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,03 JOD. Im Vorjahresquartal hatte United Cable Industries ebenfalls ein EPS von 0,030 JOD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 27,0 Millionen JOD, während im Vorjahreszeitraum 22,8 Millionen JOD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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