United Cable Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

United Cable Industries äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 JOD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei United Cable Industries ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,030 JOD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent auf 29,9 Millionen JOD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,4 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at