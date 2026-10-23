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23.10.2026 06:31:29
United Carton Industries Company Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
United Carton Industries Company Registered hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,72 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,520 SAR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Carton Industries Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 405,1 Millionen SAR im Vergleich zu 371,5 Millionen SAR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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