06.03.2026 06:31:28
United Carton Industries Company Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
United Carton Industries Company Registered präsentierte am 04.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 1,98 SAR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Carton Industries Company Registered 3,12 SAR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 1,41 Milliarden SAR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,34 Milliarden SAR umgesetzt.
