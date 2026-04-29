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29.04.2026 06:31:29
United Carton Industries Company Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
United Carton Industries Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,60 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,470 SAR je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,05 Prozent auf 353,5 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 349,8 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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