United Community Banks: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

United Community Banks hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,700 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 75,13 Prozent auf 99,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte United Community Banks 399,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at