United Community Banks Aktie
WKN DE: A1JB5Q / ISIN: US90984P3038
|
21.07.2026 13:44:53
United Community Banks Inc. Bottom Line Advances In Q2
(RTTNews) - United Community Banks Inc. (UCB) revealed a profit for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $114.88 million, or $0.95 per share. This compares with $76.72 million, or $0.63 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.3% to $279.28 million from $260.23 million last year.
United Community Banks Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $114.88 Mln. vs. $76.72 Mln. last year. -EPS: $0.95 vs. $0.63 last year. -Revenue: $279.28 Mln vs. $260.23 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Community Banks Inc.
|
06.07.26
|Erste Schätzungen: United Community Banks legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Ausblick: United Community Banks stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.04.26
|Erste Schätzungen: United Community Banks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)