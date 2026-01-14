United Community Banks Aktie
WKN DE: A1JB5Q / ISIN: US90984P3038
|
14.01.2026 14:12:44
United Community Banks Inc. Q4 Income Advances
(RTTNews) - United Community Banks Inc. (UCB) released a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $85.89 million, or $0.70 per share. This compares with $73.72 million, or $0.61 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.0% to $278.38 million from $250.85 million last year.
United Community Banks Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $85.89 Mln. vs. $73.72 Mln. last year. -EPS: $0.70 vs. $0.61 last year. -Revenue: $278.38 Mln vs. $250.85 Mln last year.
