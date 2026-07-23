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23.07.2026 06:31:29
United Community Banks informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
United Community Banks hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,630 USD je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 382,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 382,8 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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