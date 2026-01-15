15.01.2026 06:31:29

United Community Banks präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

United Community Banks hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 386,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Community Banks einen Umsatz von 370,6 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,62 USD. Im letzten Jahr hatte United Community Banks einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie eingefahren.

United Community Banks hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

