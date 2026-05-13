United Cooperative Assurance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

United Cooperative Assurance stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

United Cooperative Assurance vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,17 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,580 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 101,9 Millionen SAR – das entspricht einem Minus von 54,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,6 Millionen SAR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at