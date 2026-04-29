United Cooperative Assurance veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

United Cooperative Assurance hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -2,11 SAR. Ein Jahr zuvor waren -0,510 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat United Cooperative Assurance im vergangenen Quartal 220,1 Millionen SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Cooperative Assurance 306,0 Millionen SAR umsetzen können.

United Cooperative Assurance hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 6,410 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,380 SAR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,34 Prozent auf 869,21 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,06 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at