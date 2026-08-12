United Credit gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

United Credit hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 INR, nach 0,470 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 8,0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at