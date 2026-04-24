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24.04.2026 06:31:29
United Development Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
United Development Company hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 QAR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei United Development Company ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 QAR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat United Development Company im vergangenen Quartal 459,0 Millionen QAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 32,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Development Company 678,5 Millionen QAR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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