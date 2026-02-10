United Development Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

United Development Company hat am 08.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,120 QAR im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite hat United Development Company im vergangenen Geschäftsjahr 1,93 Milliarden QAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 87,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Development Company 1,03 Milliarden QAR umsetzen können.

