United Development Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

United Development Company hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 QAR gegenüber 0,030 QAR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 373,7 Millionen QAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 272,9 Millionen QAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at