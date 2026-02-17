United Drilling Tools stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

United Drilling Tools ließ sich am 14.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat United Drilling Tools die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,69 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,31 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 505,3 Millionen INR – ein Plus von 49,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Drilling Tools 338,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at