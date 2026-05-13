United Electronics Company Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

United Electronics Company Registered lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,20 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,83 Milliarden SAR – ein Plus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Electronics Company Registered 1,74 Milliarden SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at