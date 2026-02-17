United Electronics Company Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

United Electronics Company Registered hat am 15.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,80 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,32 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,79 Milliarden SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Milliarden SAR in den Büchern standen.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 2,40 SAR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,82 Milliarden SAR erwartet.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 6,21 SAR beziffert. Im Vorjahr waren 6,99 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat United Electronics Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 7,45 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,80 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 9,54 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6,22 SAR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 7,46 Milliarden SAR taxiert.

Redaktion finanzen.at