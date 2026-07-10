United Electronics Company Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

United Electronics Company Registered hat am 08.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,36 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,63 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,24 Milliarden SAR – das entspricht einem Zuwachs von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,12 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at