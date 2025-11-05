05.11.2025 06:31:28

United Electronics Company Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

United Electronics Company Registered hat am 02.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Electronics Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,79 Milliarden SAR im Vergleich zu 1,60 Milliarden SAR im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,76 SAR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,76 Milliarden SAR geschätzt.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX leichter -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

