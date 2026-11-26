United Energy lud am 24.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das vergangene Quartal hat United Energy mit einem Umsatz von insgesamt 4,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22200 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at