United Express: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

United Express ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat United Express die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat United Express 0,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at