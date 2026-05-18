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18.05.2026 06:31:29
United Express: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
United Express präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Umsatzseitig standen 0,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Express 0,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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