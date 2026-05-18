United Express: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

United Express präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Umsatzseitig standen 0,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Express 0,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at