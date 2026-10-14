United Express gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

United Express hat am 13.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Unternehmen wies für das Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von 0,05 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahr, in dem ebenfalls 0,05 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at