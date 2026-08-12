United Fidelity Insurance Company (PSC) Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

United Fidelity Insurance Company (PSC) Registered hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 AED gegenüber 0,010 AED im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 190,3 Millionen AED in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Fidelity Insurance Company (PSC) Registered einen Umsatz von 145,4 Millionen AED eingefahren.

Redaktion finanzen.at