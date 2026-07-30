United Finance Company SAOG verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

United Finance Company SAOG stellte am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,33 Prozent auf 3,5 Millionen OMR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,0 Millionen OMR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at