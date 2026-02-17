|
17.02.2026 06:31:28
United Financial Investments: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
United Financial Investments hat am 15.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,03 JOD gegenüber -0,800 JOD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 3,1 Millionen JOD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,2 Millionen JOD umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,190 JOD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,730 JOD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 4,10 Millionen JOD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 3,07 Millionen JOD.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vor Börsenbeginn tiefer gesehen -- DAX schwächer erwartet -- Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Markt dürfte sich zum Börsenstart schwächer zeigen. Der DAX wird am Dienstag ebenso tiefer erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.