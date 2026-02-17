United Financial Investments: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

United Financial Investments hat am 15.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,03 JOD gegenüber -0,800 JOD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 3,1 Millionen JOD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,2 Millionen JOD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,190 JOD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,730 JOD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 4,10 Millionen JOD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 3,07 Millionen JOD.

Redaktion finanzen.at