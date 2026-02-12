|
12.02.2026 06:31:29
United Fire Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
United Fire Group hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 1,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Fire Group 1,21 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 365,8 Millionen USD gegenüber 333,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,48 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,39 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat United Fire Group in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,39 Milliarden USD im Vergleich zu 1,25 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.