United Fire Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

United Fire Group hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Fire Group 1,21 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 365,8 Millionen USD gegenüber 333,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,48 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,39 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat United Fire Group in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,39 Milliarden USD im Vergleich zu 1,25 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at