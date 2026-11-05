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05.11.2026 06:31:28
United Fire Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
United Fire Group hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 1,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Fire Group 1,49 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 391,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 354,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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