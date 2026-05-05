United Fire Group Aktie
WKN DE: A1JTQU / ISIN: US9103401082
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05.05.2026 22:33:42
United Fire Group Inc. Q1 Profit Advances
(RTTNews) - United Fire Group Inc. (UFCS) released earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $30.05 million, or $1.15 per share. This compares with $17.70 million, or $0.67 per share, last year.
Excluding items, United Fire Group Inc. reported adjusted earnings of $30.25 million or $1.16 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.6% to $369.44 million from $331.11 million last year.
United Fire Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $30.05 Mln. vs. $17.70 Mln. last year. -EPS: $1.15 vs. $0.67 last year. -Revenue: $369.44 Mln vs. $331.11 Mln last year.
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