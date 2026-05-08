United Fire Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

United Fire Group lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1,15 USD gegenüber 0,670 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Fire Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 369,4 Millionen USD im Vergleich zu 331,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at